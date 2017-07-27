التعليم تحث قطاعاتها وإداراتها على متابعة مؤشرات الأداء للعام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض، ضرورة تدوين ومتابعة مؤشرات أداء الاستعداد للعام الدراسي القادم من قبل إدارات التعليم، وأهمية علاج القصور وإيجاد الحلول من قطاعات الوزارة كل فيما يخصه.

وأشار الدكتور الغياض إلى تأكيد وزير التعليم على الدور التكاملي بين اللجنة المركزية للاستعداد وبين قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في البداية الجادة والفعالة للعام القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة المركزية للاستعداد، الذي أقيم اليوم في مبنى وزارة التعليم، بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات ذات العلاقة.

وتناول الاجتماع التقارير الخاصة بالاستعداد ومدى التقدم الحاصل فيها، وكذلك موضوع تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور، إضافة إلى أبرز المستجدات في مجالات المباني المدرسية والشؤون المدرسية، والأمن والسلامة، وكافة الأمور المتعلقة بالاستعداد للعام القادم.