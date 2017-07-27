بالصور.. العثور على جثة جنين أمام بوابة جامع بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عثر مؤذن أحد الجوامع بالطائف، أمس الأربعاء، على جثة جنين -غير مكتمل النمو- ملفوفة داخل قطعة قماش بجانب بوابة الجامع.

ووضع الجنين في حرم جامع عبدالله بن عباس بمحافظة الطائف، حيث عُثر على الجنين أمام إحدى بوابات الجامع ملفوفاً بقطعتي قماش، عندما كان يتأهب المؤذن لدخول المسجد لرفع أذان العصر، وفور تثبته من وجود جثة بداخل قطعة القماش سارع بالاتصال بالجهات الأمنية.