عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة العشاء في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

شارك عشرات آلاف الفلسطينيين من مختلف مناطق القدس المحتلة، وخارجها، في صلاة العشاء في محيط المسجد الأقصى المبارك، احتجاجًا على إجراءات الاحتلال بحق المسجد المبارك.

وكان آلاف الفلسطينيين انضموا لجموع أخرى أدت صلاة المغرب في الشوارع والساحات والطرقات وافترشت الأرض، ونظمت اعتصامًا حاشدًا تخللته هتافات التكبير، والهتاف ضد الاحتلال.

وشهد محيط باب الأسباط صلاة حاشدة، وأخرى داخل الباب وامتدت حتى بابي حطة والملك فيصل، وصلوات أخرى في باب المجلس والسلسلة والساهرة.