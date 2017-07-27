الزمالك المصري يخسر أمام العهد اللبناني بهدف ويقترب من توديع البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تلقى نادي الزمالك المصري، خسارة مفاجئة أمام فريق العهد اللبناني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر.

وبخسارة الزمالك، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة العربية، حيث توقف رصيد الفريق الأبيض عند نقطة واحدة في المركز الثالث للمجموعة الأولى، فيما ارتفع رصيد العهد إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن الفتح الرباطي المغربي متصدر المجموعة، بينما يتذيل الترتيب النصر برصيد نقطة واحدة.

أحرز هدف العهد اللبناني والمباراة الوحيد، اللاعب أحمد زريق في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة العربية.