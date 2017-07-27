 بالفيديو.. رد فعل الأمير منصور بن مقرن على إلقاء الطعام في المتنزهات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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بالفيديو.. رد فعل الأمير منصور بن مقرن على إلقاء الطعام في المتنزهات

بالفيديو.. رد فعل الأمير منصور بن مقرن على إلقاء الطعام في المتنزهات
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، أثناء مشاركته في حملة نفذتها أمانة المنطقة للمحافظة على نظافة المتنزهات والميادين العامة.
وأظهر الفيديو، استياء الأمير منصور بن مقرن عندما شاهد طعاما ملقى على الأرض في إحدى الحدائق، قائلا: ” لا يقبلها دين ولا عرف ولا عقل “.


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