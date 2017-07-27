بالفيديو.. رد فعل الأمير منصور بن مقرن على إلقاء الطعام في المتنزهات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رد فعل الأمير منصور بن مقرن على إلقاء الطعام في المتنزهات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، أثناء مشاركته في حملة نفذتها أمانة المنطقة للمحافظة على نظافة المتنزهات والميادين العامة.
وأظهر الفيديو، استياء الأمير منصور بن مقرن عندما شاهد طعاما ملقى على الأرض في إحدى الحدائق، قائلا: ” لا يقبلها دين ولا عرف ولا عقل “.
ردة فعل سمو #الأمير_منصور_بن_مقرن
على ظاهرة رمي الأكل بعد التنزه حيث قال
سموه " لا يقبلها دين ولا عرف ولا عقل "
https://t.co/9nr4DZNzmb pic.twitter.com/NTGCWtL9r5
— الأمير منصور بن مقرن (@hrhpmmugrin) July 25, 2017
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