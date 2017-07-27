محافظ جدة يرعى حفل زواج 1400 شاب وفتاة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مساء أمس الأربعاء، حفل زواج 1400 شاب وفتاة في مهرجان “فرح جدة” الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بالمحافظة، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات القرآن الكريم، ثم مسيرة زفت للعرسان المحتفى بهم تلاه نشيد ترحيبي بسموه والحضور .

بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أحمد بن صالح آل سلطان، كلمة عبر فيها شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على تشريفه ومشاركته الاحتفاء بأبنائه العرسان .

وأوضح أن الجمعية اسمهت ولله الحمد في تزويج ما يقارب من ٨٠ ألف شاب وشابة وأقرت زيادة عدد العرسان تلبية لرغبة الشباب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية لهم والتي أسهمت في تكوين أسر مستقرة صالحة، مبينا أن الجمعية تعمل من خلال برامج تدريبية على إعداد وتأهيل الشباب والشابات المقبلين على الزواج بهدف تعريفهم بفنون الحياة الزوجية لضمان استمرار الحياة الزوجية وحمايتها من المشاكل الأسرية .

إثر ذلك شاهد سمو محافظ جدة والحضور تقريراً عن الجمعية وبرامجها وأنشطتها خلال الأعوام الماضية .

بعد ذلك قام سموه بتدشين ووضع حجر الأساس لوقف زواج وهو عبارة عن أجنحة فندقية والذي قررت الجمعية تأسيسه لإستمرار دعم الشباب والشابات على الزواج .

وفي ختام الحفل كرم سموه شركاء الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والجهات الداعمة لها ، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة بعدها ألتقطت الصورالتذكارية لسموه مع العرسان المحتفى بهم .