السفير العلي يحتفي بوزير التجارة والاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، حفل عشاء احتفاء بوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الذي يزور تونس حاليًا، ليرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية التونسية.

حضر الحفل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة التونسي محمد الفاضل عبد الكافي، ووزير التكوين المهني والتشغيل التونسي عماد الحمامي، ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي.

كما حضره عدد من نواب الشعب التونسي، ومسؤولون في الحكومة التونسية، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك والملحق العسكري العميد ركن خالد السهيان، والملحق الثقافي الدكتور محمد التوم، وعدد من أعضاء السفارة.