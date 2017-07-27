اعتقال كيني بتهمة التعدي على سفارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

اعتقال كيني بتهمة التعدي على سفارة المملكة
اعتقلت السلطات الأمنية في كينيا، رجلا بتهمة محاولة الدخول لسفارة المملكة دون أن يملك الإذن، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه في علاقات إرهابية متوقعة.
وطالبت المحكمة بالتحقيق مع المتهم ويدعى ” محمد كيباثي ” ، كيني الجنسية؛ لوجود شكوك بعلاقات مع مجموعات إرهابية.
في حين ذكر المتهم أنه بريء من تهمة التعدي، وأن ما حدث كان تحت تأثير الكحول، ولم يكن يعلم إلى أين يتجه وغير قادر على السيطرة على تصرفاته.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17835 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكله ضارب له سجاااارة داعشي🤔
abdul[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 1 ساعة
مخمور
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30558 ] نشر منذ 1 ساعة
ادبوه حتى يتأثر عقله الباطني ولا يعاود الدخول ان كان صاحي او مخمور ,,