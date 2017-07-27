اعتقال كيني بتهمة التعدي على سفارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتقلت السلطات الأمنية في كينيا، رجلا بتهمة محاولة الدخول لسفارة المملكة دون أن يملك الإذن، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه في علاقات إرهابية متوقعة.

وطالبت المحكمة بالتحقيق مع المتهم ويدعى ” محمد كيباثي ” ، كيني الجنسية؛ لوجود شكوك بعلاقات مع مجموعات إرهابية.

في حين ذكر المتهم أنه بريء من تهمة التعدي، وأن ما حدث كان تحت تأثير الكحول، ولم يكن يعلم إلى أين يتجه وغير قادر على السيطرة على تصرفاته.