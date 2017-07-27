⁠⁠⁠⁠⁠السلطات الليبية تمهل قنصل السودان 72 ساعة لمغادرة البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

منحت السلطات الليبية اليوم الأربعاء، قنصل السودان 72 ساعة لمغادرة البلاد؛ بسبب ممارسات تمس الأمن القومي.

وفي التفاصيل فقد استدعى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، سليمان عوض، في ديوان الوزارة بمدينة البيضاء القنصل العام للسودان لدى ليبيا، وأخطر بقرار السلطات الليبية بقفل القنصلية السودانية في مدينة الكفرة ومغادرة القنصل والموظفين الأراضي الليبية خلال 72 ساعة.