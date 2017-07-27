إطلاق خدمة السوار الذكي للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن بنكا الرياض والبلاد اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة نوعية جديدة في المملكة، تتمثل في الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع من خلال سوار ذكي أو ملصق للجوال، لعملاء البنكين من حاملي بطاقات مدى.

وأوضح رياض الزهراني نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض، أن السوار الذكي وملصق الدفع يعمل باستخدام تقنية أثير ” مدى ” وتمكنان العملاء من دفع ثمن المشتريات منخفضة القيمة من خلال أجهزة نقاط البيع المنتشرة في المملكة التي تدعم خدمة أثير.

وأضاف أن ذلك يتم بتمرير السوار أو ملصق الدفع – الذي يمكن وضعه بشكل بسيط خلف أجهزة الهواتف المحمولة – أمام الجهاز مباشرة ودون الحاجة لإدخال بطاقة الصرف الآلي في جهاز نقاط البيع أو إدخال الرقم السري، لافتاً أن الخدمة تغني عن حمل الأوراق النقدية، مشيراً أن السوار الذكي وملصق الدفع سيتوفر قريباً في عدد من فروع بنك الرياض ويمكن الحصول عليها من الفرع مباشرة.