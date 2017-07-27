فرنسا تخفض فترة منح التأشيرات لدعم السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستخفض الفترة الزمنية لمنح تأشيرة الدخول إلى 48 ساعة لمواطني روسيا والهند وست دول آسيوية أخرى في مسعى لدعم السياحة.

وتستهدف فرنسا هذا العام مستوى قياسيا يصل إلى 89 مليون سائح أجنبي، ارتفاعا من 83 مليونا العام الماضي، وأن يصل العدد إلى 100 مليون زائر في 2020 .

وبدءا من أول نوفمبر، سيصبح بمقدور مواطني روسيا والهند وتايلاند والفلبين وكمبوديا ولاوس وميانمار واندونيسيا الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا في غضون 48 ساعة بدلا من حوالي عشرة أيام حاليا.

وهذا الإجراء الساري بالفعل لدول أخرى قليلة، سيجري توسيعه ليشمل السعودية وفيتنام العام القادم إذا سمح بذلك تغيير في إجراءات تأشيرات الاتحاد الأوروبي لهاتين الدولتين.

وقالت الحكومة الفرنسية أيضا إنها ستخصص عددا أكبر من الموظفين لفحص جوازات السفر في المطارات لتقليل فترة الانتظار إلى 30 دقيقة لمواطني الاتحاد الأوروبي و45 دقيقة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد.