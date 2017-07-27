بالصور.. إطلاق الجيل الثالث من " BYD F3 " رسميًا في السوق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت شركة BYD للسيارات؛ الجيل الثالث من سيارة بي واي دي إف 3 ” BYD F3 ” ، في السوق السعودية رسميًا، التي تجمع بين الموضة والجودة والراحة في آن واحد.

أكثر ما يميز سيارة “إف 3 بي” تصميمها الجديد والفريد من نوعه؛ إذ يدمج مظهرها الخارجي بين الطراز العصري والتصميم المريح بطريقة تجتمع فيها الخطوط البسيطة مع بعضها؛ لتشكل واجهة أمامية فاخرة. وترتبط شبكة الهواء المطلية بالكروم في الجزء العلوي بمصابيح أمامية من الجانبين كنسر يبسط جناحيه؛ ليحلق في السماء.

وتوجد في الجهة السفلية شبكة هواء عريضة بين مصباحَي الضباب اللذين يتميزان بضوئهما الساطع والمتأنق في الوقت ذاته. وترتبط مصابيح ليد النهارية ارتباطًا سلسًا بالجناح الخلفي المرتفع للسيارة؛ ما يضفي طابعًا أنيقًا وثراء بصريًّا متناغمًا.

أما بالنسبة للمظهر الداخلي فإنه يفوق الوصف؛ إذ تنسجم التفاصيل الداخلية ذات اللون الأسود والملمس الصنوبري مع سقف ناعم فاتح اللون. وتضفي مقاعد الجلد الفاخرة وفتحة السقف الكهربائية المزدوجة لمسة عصرية فريدة. ويتشكل الحس التقني من لوحة العدادات ذات اللون البرتقالي، ومن شاشة اللمس ذات السعة الفائقة والتفاصيل الدقيقة. ويصاحب مقعد السائق والمقعد الأمامي واقيان للشمس ومرآتان تجميليتان.

وبالنسبة للمساحة فقد تم إضفاء العديد من التحسينات على مساحة السيارة؛ إذ زاد طولها وعرضها بمقدار 12 و11 ملليمترًا على التوالي؛ ليبلغ حجم مجسمها 4617 ملليمترًا × 171 ملليمترًا × 1480 ملليمترًا، إلى جانب زيادة طول قاعدة السيارة بمقدار 2615 ملليمترًا لتوفير مزيد من الرحابة الداخلية.

كما أن ” إف3 ” مزودة بمسند ذراع مركزي مربع، وحقيبة تخزين مخصصة للمقاعد، ومكونات أخرى تلبي متطلبات التخزين، إضافة إلى صندوق خلفي بسعة 430 لترًا؛ حتى يتلاءم مع مستلزمات الرحلات العائلية.

وبخصوص نظام الذكاء فإن السيارة تعد من السيارات الذكية المزودة بنظام الفتح والتشغيل عن بعد، ونظام التشفير الذكي ضد السرقة، ومفتاح ذكي للتحكم عن بُعد. كما تتمتع السيارة بنظام وسائط متعدد قوي، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام ” نافي ” للملاحة والبلوتوث. وقد تم تزويد السيارة بمنفذ للبطاقة الرقمية الآمنة SD Card، ومنفذ الناقل التسلسلي العام USB ، ومنفذ الجهاز الوسيط للمؤثرات الخارجية (الأيوكس) بهدف تحقيق أعلى معايير الاستمتاع المرئي والسمعي.

أما فيما يتعلق بمسائل السلامة فإنه إلى جانب الأكياس الهوائية فإن السيارة مزودة بحساس خلفي، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيًّا (EBD)، ونظام التوقف الذكي (BOS)، وغير ذلك الكثير.

كما تتمتع إف3 بي بنظام الثبات الإلكتروني (ESP) من الجيل التاسع ــ بوش، الذي يعمل على تصحيح وضعية السيارة، ويساعد على التحكم بها عند اندفاعها لخارج المسار أو انزلاقها. كما أنها مزودة بنظام ضبط المرايا الجانبية بهدف تقليص مجال النقطة العمياء؛ ما يسهم بفاعلية في الحد من تعرُّض السيارة للاحتكاك.

وبخصوص استهلاك الوقود فإن ” إف3 بي ” تتميز باستهلاكها الاقتصادي للوقود؛ وذلك بفضل محرك بي واي دي (BYD473QE) المزود بنظام تغيير مسافة فتح الصمام لزيادة كفاءة السيارة، وجعلها صديقة للبيئة واقتصادية، وذات تخزين فعَّال للوقود. وبفضل ناقل الحركة المزدوج المكون من 6 مستويات سرعة سيكون في وسعك التنقل ذهابًا وإيابًا في المدن المزدحمة، أو التحرك بكل أريحية بين الضواحي.