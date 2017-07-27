بالفيديو.. مواطنون يجسدون معاناتهم مع انقطاعات الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

حول عدد من سكان تهامة عسير، معاناتهم مع انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة وكثافة الغبار إلى مشاهد تمثيلية فكاهية هادفة في رسائل تحكي المعاناة المرة التي يعيشها سكان تلك التهائم، وسجل مقطع فيديو يجسد الواقع المر لتلك المعاناة نسبة مشاهدة عالية بعد تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضمن المقطع الذي قام ببطولته واداء ادواره بعض أبناء تهامة عسير، عن مواطنين ووافدين أقضت الكهرباء مضاجعهم فبعد أن كان مواطن يتجاذب الحديث مع مقيم حضر مواطن وأخذوا في شرح معاناتهم مع انقطاعات التيار الكهربائي التي جعلتهم يعيشون في الظلام الدامس وينامون في العراء بعد تعطل أجهزة التكييف وتلف بقية الأجهزة الكهربائية.