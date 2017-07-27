وفاة طفلة بمستشفى الملك عبد الله في " بيشة " استنشقت مبيدا حشريا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، في مستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة أمس الثلاثاء، نتيجة استنشاقها جرة ” مبيد حشري ” في منزل أسرتها بمحافظة تثليث، ونجت شقيقتها ” 8 سنوات ” التي استنشقت نفس المبيد، وغادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج.

وكانت الشقيقتان قد استنشقتا ” جرة ” وضعت في منزلهما الأسبوع الماضي لمكافحة الحشرات، ودخلتا مستشفى تثليث، وغادرتها الطفلة الكبرى بعد عدة أيام، بينما نُقِلَت الصغرى لمستشفى الملك عبد الله بالمحافظة، وتوفيت أمس.

من جانبه؛ قدم الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، تعازيه في اتصال هاتفي لذوي الطفلة، سائلاً الله أن تكون شفيعة لوالديها، فيما ثمن الشيخ قنيفذ بن ذيب القحطاني، شيخ قبيلة آل مختلة، تعزية الأمير ومتابعة حالة الطفلتين منذ الحادثة، سائلين الله أن يجعلها في موازين حسناته ووالديه.