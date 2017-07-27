بالفيديو.. سفير قطر بواشنطن يتطاول على المملكة والإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تواصل الدوحة انتهاكاتها ونشر أكاذيبها المستمرة في حق الدول العربية؛ إذ زعم السفير القطري في واشنطن، مشعل آل ثاني، أن التحالف العربي دمر اليمن بشكل كامل، وتسبب في مجاعة 17 مليون يمني.

واستمر سفير الدولة الراعية للإرهاب في بث سمومه خلال كلمته في ندوة مجلس الشؤون الدولية؛ مدعيًا أن قطر تُدَرِّس القيم الأمريكية في مناهجها، بينما تُدَرِّس السعودية القيم الوهابية.