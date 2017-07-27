بالفيديو.. مواطنون يحولون حديقة فندق بتركيا لمكان للطهو والأكل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عددا من السلوكيات المسيئة، قال موثق الفيديو إن الذين ارتكبها شباب سعوديون، في حديقة أحد الفنادق بقرية أوزنغول التي تقع شمال تركيا.

وأظهر المقطع الذي صوره مواطن يسكن في فندق بنفس القرية، ما قام به الشباب، من السلوكيات المسيئة بحديقة الفندق، منها تحويل الحديقة لمكان للطهو والأكل، وترك المكان متسخًا بدون جمع القمامة، والمغادرة دون حفظ الكثير من الأطعمة الصالحة للأكل، وترك أواني الطعام وقدر الطهي متسخة في المكان .

وعلّق مصور المقطع على إتلاف الصورة الجميلة للحديقة، التي تقع في قرية أوزنغول، معاتبا الشباب، الذين وجب أن يكونوا نموذجا لشباب المملكة الواعي، ليعطوا صورة جيدة عن سلوكياتهم واهتماماتهم بممتلكات الغير.