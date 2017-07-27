المرور: عدم رفع المخالفات المغلظة للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشرت الإدارة العامة للمرور، تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات ” تويتر ” ؛ نفت فيها ما تردد عن إيقاف رفع المخالفات لحدها الأعلى عند عدم سدادها.

وجاءت التدوينة؛ ردًا على استفسار مواطن عبر حسابها على ” تويتر ” : “‏ فقط المخالفات المغلَّظة بقرار مجلس الوزراء، التي بدأ العمل بها بتاريخ ١٤٣٨/ ١/ ١هـ، لا ترتفع للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل بالمخالفات المرورية ” .