المرور: عدم رفع المخالفات المغلظة للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل - صحيفة صدى الالكترونية

المرور: عدم رفع المخالفات المغلظة للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل
نشرت الإدارة العامة للمرور، تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات ” تويتر ” ؛ نفت فيها ما تردد عن إيقاف رفع المخالفات لحدها الأعلى عند عدم سدادها.
وجاءت التدوينة؛ ردًا على استفسار مواطن عبر حسابها على ” تويتر ” : “ فقط المخالفات المغلَّظة بقرار مجلس الوزراء، التي بدأ العمل بها بتاريخ ١٤٣٨/ ١/ ١هـ، لا ترتفع للحد الأعلى إلا بقرار هيئة الفصل بالمخالفات المرورية ” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17833 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يعين🤕