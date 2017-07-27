" شادية " مهندسة ميكانيك تٌشعل ثورة نوعية في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

” شادية محمد ” هي مهندسة ميكانيك عراقية غير عادية في جراج عادي في مدينة كردية تقع بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، ولكن هذا الجراج يختلف عن غيره في شيء مميز للغاية، وهو أن كل طاقم العمل به من السيدات، فهن يعملن لإعالة أسرهن بينما يخلقن ثورة مصغرة في المجال.

وتقول “ شادية ” (45عاماً): “ أريد أن أغير رؤية المجتمع للمرأة ولقدرات المرأة المفترضة، وأن أبين لهم أن المرأة -أيضاً- قادرة على إدارة جراج كهذا، مثلما يفعل الرجال هنا”.

لم تخطط سيدة الأعمال ذات الشخصية الجذابة وموظفة الخدمة المدنية السابقة للعمل كمهندسة ميكانيكا. ولكن عندما حدثت الأزمة الاقتصادية في المنطقة الكردية في شمال العراق، وتم تخفيض أجور القطاع العام بنسبة تصل إلى 75٪، احتاجت إلى طريقة جديدة لإعالة عائلتها.

كما أرادت شادية أن تبين لابنتيها أن المرأة العراقية يمكنها العمل بأي مهنة تريدها، فقررت الشروع في العمل بمهنة يهيمن عليها الذكور، وهي إصلاح السيارات.

وفرت فكرة “شادية” ورشة لإصلاح السيارات حيث تشعر السيدة بالراحة عندما تأتي بسيارتها لإصلاحها بعيداً عن سخرية ومضايقات الرجال.

وبعد ثلاثة أشهر من العمل، وإنفاق 10 آلاف دولار من المدخرات، كشفت شادية أن المشروع يسير بشكل جيد، وأنها ليست نادمة على شيء.

وتعترف “شادية” بأنها علّمت نفسها إصلاح السيارات، وأن فريقها المكون من 4 نساء يقوم بإصلاح أعطال أكثر تعقيداً يوماً بعد الآخر، وأن الهدف الحالي هو الإلمام بإلكترونيات السيارات في الأشهر المقبلة.

وكما هو متوقع تواجه “شادية” التحيز الجنسي والسخرية يومياً نتيجة لاختيارها غير المعتاد.

وقالت “شادية”: “لو كنت رجلاً، لما واجهت العديد من المضايقات التي أواجهها الآن، وأنا على دراية بسلوك مجتمعي. ففي بعض الحالات يزورنا الناس لأن هناك نساء يعملن هنا، وكأنه متنزه”.

وكشفت أنها اضطرت إلى توظيف النساء سراً بعدما لقي إعلانها العام السخرية.

وقالت “ فاطمة سليمان ”(37 عاماً) واحدة من موظفاتها، إنها ممتنة للعمل الذي وفرته “شادية” والفرصة لإثبات أن دور المرأة لا يقتصر على المنزل أو الوظائف التقليدية فقط.

وأضافت: “ لا أريد أن يحتكر الرجال مثل هذه الوظائف، وأريد أن أقول للمرأة إنه لا فرق بيننا وبين الرجال، وإنه من حقنا العمل بمهن مختلفة ”.

وعلى الرغم من مواجهة السخرية والمضايقات، تقول النساء إنهن شاكرات للعملاء المحترمين الذين يدعمون مشروعهن.