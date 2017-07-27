زوج لقاضى محكمة: طليقتي ضربتنى بكعب الجزمة فى الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رفع ” ع.ك.ح ” محاسب بالسويس، إلى قاضى محكمة الأسرة بمجمع محاكم السويس في مصر ، دعوى ضد طليقته جاء فيها “طليقتى اعتدت عليا بالضرب أمام الجميع فى الشارع أمام المحكمة عن طريق ضربى بالحذاء وكعب الجزمة أصابنى فى رأسى ” .

جاء ذلك عقب أن رفعت “منال.خ.ج”، 40 عامًا دعوى أمام محكمة الأسرة بالسويس رقم 981 لسنة 2017، تطالب زوجها بنفقات لها بعد قيامه بتطليقها غيابيًا.

وأكد المحاسب أمام قاضى محكمة الأسرة، ” يرضى مين أننى وأنا فى طريقى لحضور الجلسة تقوم زوجتى السابقة ووالدتها بمحاولة الاعتداء علىَّ أمام الجميع، وقامت للأسف أم أولادى بضربى بكعب الحذاء على رأسى فى الشارع ” .

وأضاف المحاسب للقاضى، واحدة عملت كده فى رجل أنجبت منه طفلين أمام الناس فى الشارع، تخيل حضرتك ماذا كانت تفعل داخل البيت، أنها صدقنى سيدة سليطة اللسان وغير نظيفة فى بيتها أو شخصها ولا تملك سوى اللسان الطويل وقلة الأدب فقط.

وطالب الزوج المحكمة، بالاستماع إلى شهود من المارة فى الشارع الذين شاهدوا الزوجة السابقة وهى تعتدى عليه بالضرب بالحذاء.