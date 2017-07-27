زوج لقاضى محكمة: طليقتي ضربتنى بكعب الجزمة فى الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

زوج لقاضى محكمة: طليقتي ضربتنى بكعب الجزمة فى الشارع
رفع ” ع.ك.ح ” محاسب بالسويس، إلى قاضى محكمة الأسرة بمجمع محاكم السويس في مصر ، دعوى ضد طليقته جاء فيها “طليقتى اعتدت عليا بالضرب أمام الجميع فى الشارع أمام المحكمة عن طريق ضربى بالحذاء وكعب الجزمة أصابنى فى رأسى ” .
جاء ذلك عقب أن رفعت “منال.خ.ج”، 40 عامًا دعوى أمام محكمة الأسرة بالسويس رقم 981 لسنة 2017، تطالب زوجها بنفقات لها بعد قيامه بتطليقها غيابيًا.
وأكد المحاسب أمام قاضى محكمة الأسرة، ” يرضى مين أننى وأنا فى طريقى لحضور الجلسة تقوم زوجتى السابقة ووالدتها بمحاولة الاعتداء علىَّ أمام الجميع، وقامت للأسف أم أولادى بضربى بكعب الحذاء على رأسى فى الشارع ” .
وأضاف المحاسب للقاضى، واحدة عملت كده فى رجل أنجبت منه طفلين أمام الناس فى الشارع، تخيل حضرتك ماذا كانت تفعل داخل البيت، أنها صدقنى سيدة سليطة اللسان وغير نظيفة فى بيتها أو شخصها ولا تملك سوى اللسان الطويل وقلة الأدب فقط.
وطالب الزوج المحكمة، بالاستماع إلى شهود من المارة فى الشارع الذين شاهدوا الزوجة السابقة وهى تعتدى عليه بالضرب بالحذاء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين
احذفوها باالسجن لمدة سنه ,, مع الطغات والبغات لتتأدب ,,
رعد[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين
احيانا تكون الزوجه محتقنه من عدة امور يتجاهلها الزوج- بعيدا عن السلوك السيء ان كانت اساسا ذات سلوك سيء-اما بسبب المصروف او ترك الاطفال لها لوحدها لتعتني بهم او تجاهل الزوج لها او تكون الزنابع محتقنه والزوج يتجاهل ذلك-وغير ذلك-ثم يطالبها بالكمال-عند ذلك تدب المشاكل-
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9619 ] نشر منذ 1 ساعة
انت يالزوج ضعيف شخصيه لو كنت رجال
كان كسرت لها راسها قبل تمد ايدها عليك
المراءه ان تمردت ع الرجل تصبح طاغيه
تحتاج لترويض حتى يطلع الشيطان اللي في راسها
درة البسامي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ساتر…بالحذاء وفي الشارع!!
همس ~[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
متوحشة ياويلك منها ~
هالمره جت ع ضربه ب 👠
المره الجايه ب 🔪🔪🔪
ابن الجنوب[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 44 دقيقة
تصحيح لبنت الطيار كذا تكتب المرأة مو كذا المراءه
تحياتي لك دوووم .. وياما اشيا استفتها منك إلى الأمام موفقه
كان زمان[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 35 دقيقة
المرأة المتسلطة لا علاج لها ..
الطلاق هو الحل …..
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9619 ] نشر منذ 28 دقيقة
شكرا ا جزيلا ابن الجنوب
فالك التوفيق يارب
متزوج 4 نسوان[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 26 دقيقة
تزوج الثانية تنسيك الاولي تزوج الثالثة تنسيك هموم الاثنين تزوج الرابعة تنسيك هموم الثلاثة
برق[ عدد التعليقات: 10328 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماااااااش والله
اقمح من رجال