نهاية مأساوية لرجل لديه 25 زوجة و125 ابناً - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أنتهت معركة قضائية استمرت لاعوام بين السلطات المحلية في ” بريتيش كولومبيا ” بكندا ، ورجلين تزوجا اكثر من واحدة في وقت واحد ، حيث انه بموجب القانون الكندي فإن ” تعدد الزوجات ” جريمة تؤدي بصاحبها إلى عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

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حيث انتهى رجل كندي إلى السجن، بعد أن اكتشفت محكمة محلية أنه متزوج من 25 سيدة في آن واحد، وقد أنجبن له 125 طفلاً، كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن على رجل آخر متزوج من خمس نساء في نفس الوقت أيضاً، ويعيش الرجلان مع نسائهما وأولادهما في ” مجتمع معزول ” بعيداً عن الناس.

وتعود الواقعة الى ان الرجل الأول يُدعى ونستون بلاكمور ويبلغ من العمر 60 عاماً وهو متزوج من 25 سيدة في آن واحد وأنجب منهن 125 طفلاً، أما الرجل الثاني فهو جيمس أولر (53 عاماً) وهو متزوج من خمس نساء فقط، ولديه منهن عدد غير معروف من الأبناء.

وانتهت المحكمة الكندية إلى إدانة الرجلين بتهمة “تعدد الزوجات” وحكمت عليهما بالسجن، وذلك بعد معركة قضائية طويلة استمرت لسنوات.

ويعيش الرجلان في مجتمع مغلق وصغير في بلدة تُدعى “باونتفول”، لكن المفاجأة أن الرجلين قالا للمحكمة إنهما يعيشان حياة دينية وينفذان التعاليم الإلهية، حيث قال بلاكمور إن هذه ” زيجات سماوية ” .

وتابع: ” أنا مدان اليوم لأنني أعيش حياتي الدينية، وهذا كل ما في الأمر، أنا أقول هذا اليوم لأنني لم يسبق أن أنكرت ذلك ” .

وبحسب التقارير التي أوردت القصة فإن كلاً من بلاكمور وأولر أعضاء في كنيسة مسيحية يتواجد أتباعها في منطقة صغيرة بكندا بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.