بالفيديو .. سقوط طالبة من ارتفاع شاهق أثناء عرض تدريبي - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تعرض طالبة بإحدى المدارس الهندية للسقوط من ارتفاع شاهق أثناء تواجدها أعلى سطح مبنى لمشاهدة أحد العروض التدريبية لتلقى مصرعها في الحال.

واختل توازن الفتاة أثناء تواجدها على حافة المبنى هي وعدد من زميلاتها لمتابعة أحد الأشخاص وهو ينتقل من مبنى لآخر عبر أسلاك البرق الواصلة بينهما.