بالفيديو .. سقوط طالبة من ارتفاع شاهق أثناء عرض تدريبي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. سقوط طالبة من ارتفاع شاهق أثناء عرض تدريبي
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تعرض طالبة بإحدى المدارس الهندية للسقوط من ارتفاع شاهق أثناء تواجدها أعلى سطح مبنى لمشاهدة أحد العروض التدريبية لتلقى مصرعها في الحال.
واختل توازن الفتاة أثناء تواجدها على حافة المبنى هي وعدد من زميلاتها لمتابعة أحد الأشخاص وهو ينتقل من مبنى لآخر عبر أسلاك البرق الواصلة بينهما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين
طاحت ولا حتى تلتفت ,,
yasz[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ما طاحت ولا شئ
نذالة واحد او وحده دفعه بقوه وطيحها