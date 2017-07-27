 بالفيديو.. إنقاذ رجل تعلق بأسلاك كهربائية رافضًا تركها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. إنقاذ رجل تعلق بأسلاك كهربائية رافضًا تركها

بالفيديو.. إنقاذ رجل تعلق بأسلاك كهربائية رافضًا تركها
وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، ، مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ رجل من أعلى عمود كهرباء بعد تمسكه بالأسلاك.

وظهر الرجل بالفيديو وهو على أ‘لى عمود الكهرباء مٌمسكاً بالأسلاك ، رافضاً الاستماع للأهالي بنزوله ، وعندما صعدوا لانقاذه ظل يقاومهم حتي قاموا بإنزاله .

THIS IS SO DANGEROUS 😱😱😱😱😱

Posted by Daily Fix on Tuesday, July 25, 2017


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين

شغلوا الكهرب عليه وينزل وهو مايشوف الدرب ابداً ,,

,, ليش كثر اللمه والتعلق باالسلالم والوضع الخطير ,,

[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههه يابو محمد- ماسار انقاذ –

[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماتشوفه يقاومهم وهم يبون ينقذونه ,, يااخ رعد ؟؟

,, الناس يبون كهرباء الى متى يصبرون وهو متعلق مثل القرد ,,

[ عدد التعليقات: 1813 ] نشر منذ 2 ساعتين

هو اصلا كيف طلع المهم انهم نزلوة و بدون ان يصاب احد

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