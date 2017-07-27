بالفيديو.. إنقاذ رجل تعلق بأسلاك كهربائية رافضًا تركها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إنقاذ رجل تعلق بأسلاك كهربائية رافضًا تركها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، ، مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ رجل من أعلى عمود كهرباء بعد تمسكه بالأسلاك.
وظهر الرجل بالفيديو وهو على أ‘لى عمود الكهرباء مٌمسكاً بالأسلاك ، رافضاً الاستماع للأهالي بنزوله ، وعندما صعدوا لانقاذه ظل يقاومهم حتي قاموا بإنزاله .
THIS IS SO DANGEROUS 😱😱😱😱😱
Posted by Daily Fix on Tuesday, July 25, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين
شغلوا الكهرب عليه وينزل وهو مايشوف الدرب ابداً ,,
,, ليش كثر اللمه والتعلق باالسلالم والوضع الخطير ,,
رعد[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه يابو محمد- ماسار انقاذ –
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتشوفه يقاومهم وهم يبون ينقذونه ,, يااخ رعد ؟؟
,, الناس يبون كهرباء الى متى يصبرون وهو متعلق مثل القرد ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1813 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو اصلا كيف طلع المهم انهم نزلوة و بدون ان يصاب احد