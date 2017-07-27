بالفيديو.. إنقاذ رجل تعلق بأسلاك كهربائية رافضًا تركها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، ، مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ رجل من أعلى عمود كهرباء بعد تمسكه بالأسلاك.

وظهر الرجل بالفيديو وهو على أ‘لى عمود الكهرباء مٌمسكاً بالأسلاك ، رافضاً الاستماع للأهالي بنزوله ، وعندما صعدوا لانقاذه ظل يقاومهم حتي قاموا بإنزاله .