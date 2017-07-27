4 أمور حسّاسة ترفضها الزوجة أثناء الجماع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من دون شك إنّ نظرة المرأة تختلف نوعًا ما عن نظرة الرجل الى الأمور المتعلقة بالعلاقة الحميمة. وهذا الأمر ينعكس أحيانًا كثيرة على آدائها في الفراش وعلى رغبتها في الوقت عينه. فالمرأة بعكس الرجل ترفض بعض الأمور الحساسة أثناء الجماع ما يؤدي في مرات كثيرة الى فشل هذه العلاقة. فما هي هذه الأمور؟

*طلب ممارسة العلاقة الحميمة: المبادرة في ممارسة الجماع او طلبه من الزوج من أكثر الأمور التي تزعج المرأة لذلك نراها مرات كثيرة تمتنع عن ممارستها لهذا السبب. فبعض النساء يعتبرن أن الرجل هو من عليه المبادرة حتى لو كنّ يرغبن بها أكثر منه.

*عدم مراعاة متعتها: في بعض الأحيان لا يهتم الزوج سوى لمتعته وإرضاء رغباته دون الأخذ بعين الإعتبار رغبات زوجته ويظهر ذلك من خلال تجاهلها لها بعد العلاقة مما يضايقها ويجعلها أحيانًا تمتنع عن ممارستها.

*التعامل معها وكأنها آلة: بحيث يهمل الزوج مشاعر زوجته وما يسعدها اثناء العلاقة فضلًا عن طلب ممارسة الجماع بخشونة ومن دون مداعبات وعاطفة.

*طلب أمور لا تحب القيام بها: وأخيرًا، إن طلب الزوج من زوجته بشكل مستمر القيام ببعض الأمور التي لا ترتاح لها وحتى بعض الوضعيات التي لا تحبها من الأمور التي تزعج المرأة وترفضها أثناء الجماع.