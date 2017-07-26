" هادي " : معركة اليمن مصيرية ولا رجعة عنها - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن معركة اليمن مصيرية ولا رجعة عنها، معربا عن الأمل في أن ينتصر النظام الجمهوري مهما كانت التضحيات على بقايا المشروع الإمامي والكهنوتي الرجعي العائد من كهوف التاريخ والطامح لعودة اليمن إلى العهود الظلامية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ” هادي ” مساء اليوم الأربعاء، باللواء ركن هيثم قاسم طاهر قائد جبهة السهم الذهبي في الجهة الغربية، حيث هنأه بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم في جبهة الساحل الغربي والسيطرة الكاملة على معسكر خالد بن الوليد في مديرية المخا.

وأشاد ” هادي ” بالدور المميز لقوات التحالف العربي، على رأسها المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يقدمون التضحيات والدماء مع إخوانهم وأشقائهم اليمنيين في مختلف المواقع والجبهات في معركة الدفاع عن الهوية والمصير المشترك.

كما أشاد بالانتصارات التي تحققت في جبهة الساحل الغربي، والتي أظهر فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ببسالة منقطعة النظير، والتي لن تتوقف إلا بتحرير ما تبقى من أرض اليمن من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ناقلا تحياته إلى كافة القيادات والضباط والصف وأفراد المقاومة الباسلة، مثمنا تضحيات الشهداء الزكية ومتمنيا الشفاء للجرحى.