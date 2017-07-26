 بالفيديو.. سفينة أمريكية تطلق نيران تحذيرية تجاه زورق إيراني بالخليج - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. سفينة أمريكية تطلق نيران تحذيرية تجاه زورق إيراني بالخليج

بالفيديو.. سفينة أمريكية تطلق نيران تحذيرية تجاه زورق إيراني بالخليج
واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن إحدى السفن التابعة للبحرية، أطلقت أعيرة نارية تحذيرية تجاه زورق إيراني، قالت مصادر إنه مسلح ويتبع الحرس الثوري، واقترب بشدة من السفينة في لحظة مواجهة بالطرف الشمالي لمياه الخليج العربي.

ويظهر الزورق في المقطع مقتربًا من السفينة ” يو إس إس ثَندر بولت ” ، مع الرسائل اللاسلكية التى كانت تصدر من مسؤول الاتصال في السفينة، لتحذير الزورق من الاقتراب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30550 ] نشر منذ 56 دقيقة

هذا الزورق غير اللي امس ؟؟

,, والله إيران تستهزئ وتستسخر وتتحرش في امريكا ، وامريكا ساكته ،،،

,,, ياترى ماهو السر في هذا السكوت ؟؟

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