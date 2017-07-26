مبيد زراعي يقتل 13 طفلا في بنجلاديش - صحيفة صدى الالكترونية

دكا(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن مبيداً زراعيّاً يستخدم بكمّيات كبيرة على الأشجار المثمرة، كان وراء وفاة 13 طفلاً بالتهاب في الدماغ في بنجلاديش خلال العام 2012.

وتوفي هؤلاء الأطفال بعد نحو 20 ساعة من ظهور الأعراض لديهم، وقيل حينها إنّ السبب في هذه الوفيات يعود إلى مادة سامّة موجودة طبيعيّاً في بذور فاكهة ليتشي، التي تُزرع في الصين وجنوب آسيا.

وبحسب الدراسة الجديدة المنشورة في مجلّة “ ذي لانسيت ” الطبّية البريطانيّة، عارضت تلك الخلاصات. وقال سيف الإسلام، الباحث في المركز الدولي للأبحاث حول الأمراض المسبّبة للإسهال في دكا: “ تُظهر دراستنا أن تلك المادة ليست هي المسؤولة عن التهاب الدماغ الذي أودى بحياة الأطفال في بنغلادش في العام 2012 ” .

وأضاف: “ نُرجّح أن يكون السبب هو التعرّض لعدّة مواد زراعيّة كيميائيّة، فلو كانت البذور هي السبب لوجدنا حالات مماثلة في مختلف مناطق البلاد، وليس في منطقة من دون غيرها ” .

واستند سيف الإسلام وزملاؤه إلى استطلاع شمل 14 حالة من التهاب الدماغ لدى أطفال دون سن الثانية عشرة، سجّلت في حزيران 2012 في شمال بنجلادش.