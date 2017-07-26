الكونجرس يفتح ملف استضافة قطر للإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت ” إليانا روس ليتنن ” عضو الكونجرس الأمريكي بالحزب الجمهوري، إن قطر بيئة متسامحة مع تمويل الإرهاب، إذ قدمت ملاذًا آمنًا، لمخطط هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وممول تنظيم القاعدة خليفة محمد.

وأشارت ” إليانا ” خلال كلمتها في جلسة الكونجرس اليوم الأربعاء، إلى أن قطر استضافت قيادات وزعماء حركتي حماس وطالبان، إذ نجح خالد مشعل، القيادي بحماس في تحويل الدوحة إلى مقره.

وأكدت عضو الكونجرس أن العديد من الجمعيات الخيرية والشخصيات المختبئة في قطر؛ تجمع الأموال للقاعدة، وحماس، وطالبان، وجبهة النصرة، وحتى ” داعش ” ، قائلة: ” لا يجوز استضافة هذه الشخصيات الشنيعة في قطر ” .

وتابعت عضو الكونجرس الأمريكي: ” السعودية والإمارات، تحققان تقدمًا بصورة أسرع في مكافحة تمويل الإرهاب بالمقارنة مع قطر ” .