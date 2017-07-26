مدرب النصر: سرعة اﻷهداف وراء الهزيمة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لفريق النصر السعودي، ريكاردو جوميز، إن فريقه استقبل الهدف الأول في مباراته أمام الفتح الرباطي المغربي بالبطولة العربية بشكل سريع، وبعد ذلك ضربات الجزاء.

وخسر النصر من الفتح المغربي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وأضاف المدير الفني لفريق النصر خلال المؤتمر الصحفي، أن سرعة اﻷهداف صعبت علينا المباراة، لعبنا مع فريق منظم بشكل كبير ولديه خبرات.