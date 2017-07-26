فالينسيا يعلن إصابة لاعبه " البرتغالي ناني " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي فالينسيا الإسباني اليوم الأربعاء، أن لاعبه البرتغالي لويس ناني، سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة ، ولكنه لم يحدد موعدها، وذلك بسبب إصابته بإلتواء في ركبته اليسرى.

وتعرض الدولي البرتغالي للإصابة خلال مران الفريق أمس الثلاثاء بالمدينة الرياضية، في الوقت الذي تستعد فيه بعثة الفريق للعودة من الولايات المتحدة لإسبانيا، بعد انتهاء جولة الاستعداد للموسم الجديد، في أمريكا الشمالية، والتي أنضم لها اللاعب قبل الانتهاء بأيام قليلة ، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات التي احتضنتها روسيا مؤخرا.