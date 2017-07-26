تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي - صحيفة صدى الالكترونية

باماكو(صدى):

تحطمت مروحية تابعة للأمم المتحدة، شمال مالي، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل شخصين من طاقمها، وذلك أثناء قيامها بمراقبة اشتباكات على الأرض.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن “ البعثة الدولية لحفظ السلام في مالي أرسلت فريقاً إلى موقع الحادث للتحقق من سقوط الضحايا وظروف الحادث الذي وقع قرب تابانكورت جنوب غاو ” .

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة في مدينة غاو شمال مالي أنه “ لا يوجد في هذه المرحلة ” ما يشير إلى أن المروحية “ تحطمت بسبب إطلاق نار ” .

وتشهد مناطق شمال مالي قتالاً متكرراً بين الجماعات المسلحة، كما أنها معقل للإرهابيين.وتعمل قوة حفظ السلام في مالي في أخطر ظروف بالنسبة لأي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في أي مكان في العالم.