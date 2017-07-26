عضو مجلس النواب الأمريكي يتماثل للشفاء بعد حادث إطلاق النار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تماثل عضو مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، إلى الشفاء، بعد ستة أسابيع من تعرضه لإصابة خطرة في حادث إطلاق نار جماعي استهدف نواب جمهوريين أثناء مشاركتهم في تدريب لخوض مباراة بيسبول خيرية.

وأوضح المستشفى، الذي يعالج فيه سكاليس أن حالته حققت تقدماً ممتازاً من الشفاء، قائلا: ” هو في حالة معنوية مرتفعة ويتطلع إلى العودة إلى العمل بمجرد أن يستكمل فترة إعادة التأهيل ” .

وأصيب سكاليس، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، عندما فتح النار مسلح يحمل خلفية سياسية يسارية على النواب الجمهوريين وهم يخوضون مباراة بيسبول في متنزه خارج العاصمة واشنطن في 14 يونيو.