إعلامي اتحادي: يوجد خلل في " النصر " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، جمال عارف، إن هناك خللًا في منظومة العمل داخل نادي النصر، لافتًا إلى أن أداء الثنائي عمر هوساوي ويحيى الشهري منخفض مع الفريق النصراوي، بعكس مستواهم المميز مع المنتخب السعودي.

وكان النصر قد تلقى خسارة كبيرة بنتيجة 4 أهداف دون مقابل أمام فريق الفتح الرباطي المغربي، وذلك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.