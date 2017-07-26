ضبط 5 محال مخالفة لقرارات التأنيث في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ضبط مفتشو مكتب عمل الرياض، خلال حملة تفتيشية، 5 محلات مخالفة لقرارات التأنيث تمثلت في تشغيل عاملين من الذكور على المهن المقصورة على السعوديات.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، أن الحملة استهدفت محلات المستلزمات النسائية وتأتي امتداداً لحملات سابقة ومتواصلة وسيتبعها حملات أخرى على كافة القطاعات والأنشطة تهدف الى القضاء على كل المخالفات.

وشدد على أهمية التزام أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتوفير البيئة المكانية الآمنة والملائمة التي تمكن المرأة العاملة من أداء مهامها الوظيفية بكل خصوصية واحترافية.