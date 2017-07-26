نص بيان القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بيانًا إعلاميًا، بشأن القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان إجراء مراجعات حول القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية بما يتوافق مع التخصيص، وأن تسجيل اللاعبين سيكون في ضوء لائحة لجنة الاحتراف دون النظر إلى القواعد التنظيمية بمديونيات الأندية.

ويُنتظر أن يصدر اتحاد كرة القدم؛ بيانًا توضيحيًا لقضايا الأندية، يشمل آليات السماح لها بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.