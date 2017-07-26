محاكمة إماراتي لتهجمه على سياسات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، اليوم الأربعاء، في قضية إماراتي ” 48 عاماً ” ، تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات وأخبار كاذبة وملفقة على شبكات التواصل الاجتماعي تروج لأفكار الجماعات الإرهابية وتسيء لسمعة الدولة ولشخصيات ورموز قيادية فيها وتسيء للعلاقات بين الإمارات وكل من السعودية و مصر.

كما تتهمه النيابة بالترويج لأفكار وإيديولوجيات تنظيمي داعش وأنصار الشريعة الإرهابيين ومهاجمة سياسات الإمارات و السعودية ومصر في أحداث العراق و سوريا و اليمن بما يسيء لمواقف وسمعة الدولة وسمعة السعودية ومصر.

وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم في دفاعه عن نفسه لمدة 15 دقيقة تقريباً، أمرت المحكمة بتأجيل القضية ومواصلة النظر فيها إلى جلسة بتاريخ 9 أغسطس 2017 لإطلاع النيابة على المذكرة المقدمة من كل من محامي الدفاع والمتهم.

وقررت المحكمة أيضاً إعادة استجواب شاهد الإثبات المقدم من قبل النيابة مرة أخرى لمنح المتهم الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه في نفس التاريخ.