⁠⁠⁠⁠⁠مقتل 3 لاجئين في قصف لمليشيات " حزب الله " على عرسال السورية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قُتل ثلاثة من النازحين السوريين، اليوم الأربعاء، في مخيم على أطراف بلدة عرسال اللبنانية، على الحدود الشرقية مع سوريا، إثر قصف مدفعي من مليشيات ” حزب الله ” ، المتركزة داخل الحدود السورية، بحسب ناشط سوري من داخل البلدة.

وقال مصدر، إن ” عشرات القذائف الصاروخية سقطت في محيط مخيم وادي حميد، الواقع على أطراف بلدة عرسال اللبنانية، أدت إلى مقتل 3 من النازحين ” .

وتابع المصدر، ” أن القصف استمر لوقت طويل، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتعرض لها المخيم للقصف من قبل حزب الله، بحجة أنه يستهدف عناصر لفتح الشام (النصرة سابقا) ” .

وأكد أن المخيم الذي يحوي ألف و400 نازح، لا يوجد به أي من المسلحين، كونه يقع في منطقة بين مواقع الجيش اللبناني، ومسلحون سوريون في جرود عرسال ” ، في إشارة إلى جبهة ” فتح الشام ” .