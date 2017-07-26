بالفيديو.. طاهٍ يقلي البيض على حرارة الشمس في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي (صدى):

دفعت حرارة الشمس الشديدة في دبي ، طاهيا ليقوم بتجربة مثيرة من خلال الاستفادة بدرجة الحرارة في قلي البيض.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة نضج البيضة بالكامل تحت أشعة الشمس بعد أن ترك الطاهي الزيت والمقلاة في الشمس لمدة 10 دقائق قبل أن يقوم بخلط المزيج وتسوية البيضة.

يذكر أنه سبق وتمت تجارب مماثلة في الكويت ودول أخرى.