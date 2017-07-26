بالفيديو.. طاهٍ يقلي البيض على حرارة الشمس في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طاهٍ يقلي البيض على حرارة الشمس في دبي
دفعت حرارة الشمس الشديدة في دبي ، طاهيا ليقوم بتجربة مثيرة من خلال الاستفادة بدرجة الحرارة في قلي البيض.
وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة نضج البيضة بالكامل تحت أشعة الشمس بعد أن ترك الطاهي الزيت والمقلاة في الشمس لمدة 10 دقائق قبل أن يقوم بخلط المزيج وتسوية البيضة.
يذكر أنه سبق وتمت تجارب مماثلة في الكويت ودول أخرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30550 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجرنا من حر جهنم ,, آمين ,,
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجرنا من حر جهنم ,, اللهم آمين ,,
غلاب[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض عيون
حمادة[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال الفنان اشرف زكي تعلم الرجال الطبيخ واجب وضروري مثل النساء في الاسلام
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أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
إن حرارة سخنت الصاج لدرجة غليان الزيت وقلي البيض كان الأولى أن تذيب حذاء الطباخ ، وكيف استطاع هو الجلوس في حرارة الشمس بكل هذا الهدوء ؟بالإضافة إلى أنه يلبس ملابس سوداء ، والسواد يمتص حرارة الشمس .