النصر يخسر برباعية في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

غرق النصر في البطولة العربية امام الفتح الرباطي المغربي بتسجيله أكبر خسارة منذ انطلاقة البطولة بنتيجة قاسية قوامها اربع أهداف مقابل لا شيء، بعد اخطاء كارثية من دفاع العالمي كلفته ردود فعل ساخطه من جمهور الشمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وافتتح فوازير نجم اللقاء النتيجة مبكرًا عند الدقيقة العاشرة بطريقة جميلة من وسط دفاعات النصر الغائبة، وعاد ليعزز تقدم فريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 28، وبصم على (الهاتريك) والثالث لفريقه من علامة الجزاء ايضا عند الدقيقة 31، لينتهي الشوط الاول بثلاثية نظيفة لمصلحة الفتح الرباطي.

وفي الشوط الثاني لم يدرك النصر اخطاء الشوط الاول ويحاول اصلاح الاخطاء وحاول في مناسبات قليلة الوصول لمرمى الفتح الرباط، إلا أن النادي المغربي جاء من الخلف ليستغل هفوات دفاع النصر بهدف رابط عن طريق إبراهيم البحراوي بعدما استغل تمريرة خاطئ من البرازيلي ليوناردو الذي سلمه الكرة مواجهاً لحارس مرماه وليد عبدالله العاجز عن انقاذ العالمي في اللقاء، ليحرز الهدف الرابع عند الدقيقة 60، وحافظ الفتح الرباطي على تقدمه طيلة ما تبقى من وقت في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة أربع أهداف مقابل لا شيء.

وبهذه الخسار اصبح رصيد النصر نقطة واحدة في المركز الاخير من المجموعة بينما تصدر الفتح الرباطي المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط و6 اهداف الى حين موعد مباراة الزمالك والعهد اللبناني لنفس المجموعة.