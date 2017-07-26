مسلمات " الروهينجا " يفضحن اعتداءات جنود " ميانمار " - صحيفة صدى الالكترونية

نايبيداو(صدى):

كشفت سيدة تتبع أقلية ” الروهينجا ” المسلمة في ميانمار، تدعى ” أيامار بانجون ” ، تفاصيل قصتها المأساوية التي عاشتها على يد جنود الجيش هناك.

وقالت ” أيامار ” إنها تعرض لاعتداء وحشي من قِبَل 4 جنود، رغم أنها كانت في الشهر التاسع والأخير من حملها، ليتخلص منها زوجها ويطلقها ليتزوج من أخرى، بعد أن اتهمها بالتساهل مع الجنود وعدم الفرار من القرية عند قدومهم، رغم اعتمادها الدائم على مساعدات غذائية من جيرانها.

” هاسينار بايجون ” سيدة أخرى من ” الروهينجا ” تعرضت للاعتداء في كوخها من قِبَل 3 جنود في زيهم الرسمي وحاملين سلاحهم، أما زوجها فقد هرب مع باقي الرجال خوفًا من القتل، وتركوا النساء والأطفال والشيوخ في القرية، ليعتبرها زوجها هو الآخر ” مذنبة ” لعدم هربها.

وجاءت أقوال السيدتين، متوافقة مع شهادات كثيرة جمعها محققو الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية في صفوف 74 ألفًا من أتباع الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش المجاورة.

وقدرت الأمم المتحدة مقتل المئات في غضون أشهر من الحملة التي تعد الأكثر دموية في قمع الروهينجا المسلمين في بورما المستمر منذ فترة طويلة.

وتعامل السلطات في ميانمار البوذية بنسبة 90% أبناء الروهينجا المسلمين على أنهم أقلية، وهم محرومون من الجنسية رغم إقامة الكثير منهم في هذا البلد منذ أجيال، إضافة إلى الاغتصاب الذي تعرض له الفارون إلى بنجلادش، والتعذيب، والقتل، وإحراق قراهم، حتى لا يتحدثوا عما شاهدوا وتعرضوا إليه.