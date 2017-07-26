بالصور.. نائب أمير جازان يعزي ذوي الحازمي في وفاة والدهم - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازيه اليوم لأبناء وأفراد أسرة الفقيد سعود بن حسن علي الحازمي – رحمه الله – والذي توفي مؤخرًا بشمال تركيا.

وعبر سموه عن مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على مشاركته لهم مصابهم، سائلين الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن لا يريه مكروهاً في عزيز لديه.

حضر العزاء محافظ ضمد عوضة بن سعيد الأحمري، ومدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ووكيل محافظة ضمد محمود بن إبراهيم سفياني وعدد من المسؤولين والمشايخ.