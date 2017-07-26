طقس العرب يتوقع استقرارا جويا على المرتفعات الغربية بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقع مركز طقس العرب أن تسود حالة من الاستقرار الجوي المرتفعات الغربية من المدينة المنورة اعتبارًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين وتستمر خلال الأيام المقبلة.

وتتكاثر السحب الركامية يوم الخميس على المرتفعات الغربية من المدينة المنورة، تمتد للمدينة المنورة وأجزاء من المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة يوم السبت.

وتترافق الحالة بهطول زخات رعدية من المطر ونشاط بسرعة الرياح المثير للغبار في المناطق المكشوفة؛ مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأربعاء، توقعت رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية من منطقة نجران، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.