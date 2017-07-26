بالفيديو.. الرباط المغربي يحرز ثلاثية في النصر بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر أمام الفتح الرباطي المغربي، بتقدم الأخير بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

وكان ” النصر ” قد تعادل في المباراة الأولى مع العهد اللبناني بنتيجة هدف لمثله، فيما تعادل الفتح في الجولة الأولى مع الزمالك المصري بهدفين لكل فريق.

وجاءت أهداف الفتح عن طريق اللاعب محمد فوزاير، والذي سجل “ هاتريك ” في الدقائق 11، 28، و32، وجاء الهدفان الثاني والثالث من ركلتي جزاء.