 " هاكرز " يخترقون قاعدة بيانات أكبر بنك في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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” هاكرز ” يخترقون قاعدة بيانات أكبر بنك في إيطاليا

” هاكرز ” يخترقون قاعدة بيانات أكبر بنك في إيطاليا
طلال الغامدي(صدى):

نجح ” هاكرز ” في اختراق قاعدة بيانات ” يوني كريدت ” أكبر بنك في إيطاليا، ودخلوا على بيانات حسابات القروض الشخصية، ما أدى إلى التأثير على ما يقرب من 40 ألفًا من عملاء البنك.

وألقى البنك مسؤولية عملية الاختراق على ” طرف ثالث ” يتعامل معه، وأوضح أن تلك الخروقات حدثت مرتين، الأولى في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر عام 2016، والثانية خلال الفترة ما بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

وأشار البنك إلى أن المخترقين لم يتمكنوا من الوصول إلى كلمات السر الخاصة بالحسابات، ولكنهم استطاعوا الحصول على بعض البيانات الشخصية الأخرى من بينها رقم الحساب المصرفي الدولي ” IBAN ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يكفينا شركم

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