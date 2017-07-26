محلل: " فيسبوك " يستحوذ على " سناب شات " حال انخفاض سهمها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال المحلل الاستراتيجي لدى ” إف بي إن سيكيوريتيز ” ، شيلبي سيرافي، بأن شركة فيسبوك سترغب في الاستحواذ على ” Snap Inc ” المالكة لتطبيق ” سناب شات ” إذا هبط سهم الأخيرة إلى 14 دولارًا.

وأشار “سيرافي” إلى أن ” فيسبوك ” ستريد الاستحواذ على أصول الشركة مقابل 20 مليار دولار، حال انخفاض سهم ” سناب شات ” إلى 14 دولارًا، مؤكّدًا أن هذا الرأي مجرد رؤية تحليلية، ولكن ذلك لا يعني موافقة مؤسسي ” سناب شات ” إيفان شبيجل وبوبي ميرفي، على البيع حتى لو رأى المساهمون ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن سهم ” سناب شات ” قد انخفض خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 2.8% إلى 13.4 دولار في تمام الساعة 06:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.