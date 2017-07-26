محامي العويس يؤكد: موكلي أصبح لاعبا للأهلي بعقد سليم 100% - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال محمد الديني المحامي والمستشار القانوني للحارس محمد العويس: ” محمد العويس أصبح لاعباً للنادي الاهلي بعقد قانوني، وسليم 100% يمتد لخمس سنوات ” .

وأضاف الديني خلال تصريحات صحفية: ” يستطيع موكلي محمد العويس اللعب مباشرةً مع الأهلي دون وجود أي أمر يُعيقه لأن القضية المقامة ضده لدى لجنة الاحتراف قد انتهت بفرض عقوبة الغرامة، ولا صحة لما تردد بأنه قد يتم ايقافه لان القرار الصادر من لجنة الاحتراف هو قرار نهائي ولم يتم استئنافه ” .

وتابع: ” بالنسبة للقضايا المقامة من موكلي ضد نادي الشباب بسبب الاتهامات والإساءت التي صدرت من نادي الشباب فهي لازالت قائمة ولن نتنازل عن حقوقنا فيها مهما كان الثمن ومازلنا ننتظر الفصل فيها من لجنة الانضباط رغم طول المدة ” .