بالصور.. إطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر فى تايلاند احتفالًا بعيد ميلاد الملك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تجمع اليوم الأربعاء، المئات من رجال ونساء البحرية الملكية وطلبة ومشاهير، في مركز حماية السلاحف البحرية في تشونبوري على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك، لإطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الملك الجديد ماها فاجيرالونجكورن الذي يحل هذا الأسبوع.

ويرجع ذلك لإعتقاد البوذيون في تايلاند، أن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد.

واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى الملك راما العاشر، وهو الاسم المعروف به الملك فاجيرالونجكورن، فيما يزيد الرقم 66 بعام عن عمر الملك لتمني طول العمر له.

ومن المتوقع أن تشمل الاحتفالات طقوساً في المعابد البوذية في أنحاء البلاد، وتوزيع العطايا على أكثر من 600 راهب بوذي في ميدان عام في العاصمة بانكوك يوم الجمعة.