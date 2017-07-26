الداخلية اليمنية: الميليشيات دمرت المواقع الأثرية ونهبتها - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد وكيل وزارة الداخلية اليمنية، اللواء الركن أحمد المساوي، أن الميليشيات الانقلابية تنفذ أعمالاً تخريبية مُمَنْهَجَة ضد المواقع الأثرية في البلاد.

وقال ” المساوي ” ، إن مناطق الآثار اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات أصبحت ثـكنات عسكرية بعد سرقة كنوزها في عمليات تنقيب عشوائية، وبطرق تدميرية.

من جانبه؛ أوضح وكيل محافظ مأرب، محمد بن علي المعوضي، أن المحافظة أطلقت خطة لحماية المواقع الأثرية، ووجّهت نداءً عالميًا لاسترجاع آثار ” صرواح ” التي نهبتها الميليشيات الانقلابية.