 الداخلية اليمنية: الميليشيات دمرت المواقع الأثرية ونهبتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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الداخلية اليمنية: الميليشيات دمرت المواقع الأثرية ونهبتها

الداخلية اليمنية: الميليشيات دمرت المواقع الأثرية ونهبتها
فهمي محمد(صدى):

أكد وكيل وزارة الداخلية اليمنية، اللواء الركن أحمد المساوي، أن الميليشيات الانقلابية تنفذ أعمالاً تخريبية مُمَنْهَجَة ضد المواقع الأثرية في البلاد.

وقال ” المساوي ” ، إن مناطق الآثار اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات أصبحت ثـكنات عسكرية بعد سرقة كنوزها في عمليات تنقيب عشوائية، وبطرق تدميرية.

من جانبه؛ أوضح وكيل محافظ مأرب، محمد بن علي المعوضي، أن المحافظة أطلقت خطة لحماية المواقع الأثرية، ووجّهت نداءً عالميًا لاسترجاع آثار ” صرواح ” التي نهبتها الميليشيات الانقلابية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 32 دقيقة

اكيد بيدمرون كل شي لانهم مايهمهم شي همهم ايران وبس

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