هيئة السوق المالية تستحدث إدارة جديدة لحماية المستثمر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استحدثت هيئة السوق المالية، إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة مكملة لجهود الهيئة المتمثلة في برنامج الريادة المالية من خلال أحد المحاور الرئيسية فيه وذلك بتعزيز الثقة في السوق المالية والتي تقوم على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة.

وتهدف هذه الإدارة بشكل رئيس إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة وإنهائها وفق الطرق النظامية، وذلك بطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام شكاواهم أو بلاغاتهم بيسر وسهولة.