⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تجمد أرصدة المدرجين على قوائم الإرهاب بالخليج - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، تعميمًا إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الدول الأربع المقاطعة لقطر على قوائم الإرهاب.

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي في بيانه، أن تعميمه يأتي في ” إطار جهود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموحدة في مكافحة الإرهاب وجهودهم المستمرة في تحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ” .

وأشار المصرف إلى أن قراره يستند إلى ” قرار مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2017 / 28 بإدراج أسماء 9 أفراد و9 كيانات على قوائم الإرهاب ” .