عبد الله بن زايد يحتفل بتخرج ابنته في القوات المسلحة الإماراتية - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله بن زايد يحتفل بتخرج ابنته في القوات المسلحة الإماراتية
احتفل وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بتخرج ابنته من إحدى الدفعات العسكرية بالقوات المسلحة الإماراتية.
ونشر بن زايد، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تجمعه بابنته ” فاطمة ” ، وكتب عليها معلقاً: ” فخور بفاطمة بنت عبدالله وبجميع خريجي الدفعة التأسيسية والمتقدمة.. الشكر والامتنان لقواتنا المسلحة لهذا الشرف ” .
يشار إلى أن فاطمة سبق أن تخرجت في إحدى الدورات العسكرية في مدرسة خولة بنت الأزور، وحضر والدها حفل تخرجها، ونُشرت في حينه صورة تجمعهما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30519 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17827 ] نشر منذ 1 ساعة
ع البركة🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 1 ساعة
سلحك
abdul[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 1 ساعة
انا متأكد ماحد بيعلق قائلا ” من قلة الرجاجيل عندكم ” كما فعلوا في بلد عربي آخر. ومع ذالك أؤمن بحق المرأة في تعلم كل الفنون بما في ذالك فن القتال وقيادة الدبابات والسيارات بل حتي الطائرات دون اكراه او تغرير. لذا مبروك علي تخرج فاطمة .
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 35 دقيقة
فيه رجال يطلع محارمه للناس