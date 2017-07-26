عبد الله بن زايد يحتفل بتخرج ابنته في القوات المسلحة الإماراتية - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

احتفل وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بتخرج ابنته من إحدى الدفعات العسكرية بالقوات المسلحة الإماراتية.

ونشر بن زايد، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تجمعه بابنته ” فاطمة ” ، وكتب عليها معلقاً: ” فخور بفاطمة بنت عبدالله وبجميع خريجي الدفعة التأسيسية والمتقدمة.. الشكر والامتنان لقواتنا المسلحة لهذا الشرف ” .

يشار إلى أن فاطمة سبق أن تخرجت في إحدى الدورات العسكرية في مدرسة خولة بنت الأزور، وحضر والدها حفل تخرجها، ونُشرت في حينه صورة تجمعهما.